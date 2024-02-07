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В «Стейке» ответили на угрозу судебного разбирательства по поводу нового названия команды

В «Стейке» ответили на угрозу судебного разбирательства по поводу нового названия команды
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Представитель компании «Стейк» прокомментировал ситуацию по поводу дела, которое было открыто Федеральной комиссией Швейцарии по казино.

Напомним, ранее федеральная комиссия Швейцарии по казино открыла дело против команды Формулы-1 «Стейк» из-за её нового титульного спонсора.

«Мы находимся в тесном контакте со швейцарской комиссией и соблюдаем все правила. Это совершенно обычная ситуация. Всё идёт по плану, по правилам. Это та же процедура, что и в прошлом году со швейцарской комиссией, когда «Стейк» присоединился к нам в качестве партнёра. И наша ситуация ничем не отличается от той, что была у «Уильямс», когда им приходилось менять свою ливрею для некоторых Гран-при», — приводит слова представителя компании Racingnews365.

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