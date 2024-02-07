В «Стейке» ответили на угрозу судебного разбирательства по поводу нового названия команды

Представитель компании «Стейк» прокомментировал ситуацию по поводу дела, которое было открыто Федеральной комиссией Швейцарии по казино.

Напомним, ранее федеральная комиссия Швейцарии по казино открыла дело против команды Формулы-1 «Стейк» из-за её нового титульного спонсора.

«Мы находимся в тесном контакте со швейцарской комиссией и соблюдаем все правила. Это совершенно обычная ситуация. Всё идёт по плану, по правилам. Это та же процедура, что и в прошлом году со швейцарской комиссией, когда «Стейк» присоединился к нам в качестве партнёра. И наша ситуация ничем не отличается от той, что была у «Уильямс», когда им приходилось менять свою ливрею для некоторых Гран-при», — приводит слова представителя компании Racingnews365.