Хорнера на посту глава команды Ф-1 может сменить один из боссов концерна «Ред Булл»

Исполнительный директор концерна «Ред Булл», в зону ответственности которого входит вся автоспортивная деятельность концерна, Оливер Минцлафф, может стать руководителем команды Формулы-1, если Кристиан Хорнер покинет свой пост. Об этом сообщает The Times со ссылкой на британских инсайдеров.

Сотрудники «Ред Булл» «остаются в неведении относительно того, что именно происходит», и «могут только предполагать, есть ли намерение сместить Хорнера с его поста или сделать так, чтобы высокопоставленный человек из Зальцбурга стал играть более активную роль в команде Формулы-1».

5 февраля стало известно, что в отношении Хорнера «Ред Булл» инициировал внутреннее расследование, поводом для которого послужило «компрометирующее поведение» Кристиана по отношению к одному из сотрудников компании.