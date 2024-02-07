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В «Альпин» отказались называть конкретную задачу на новый сезон Формулы-1

В «Альпин» отказались называть конкретную задачу на новый сезон Формулы-1
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Глава команды Формулы-1 «Альпин» Бруно Фамен объяснил, почему не хотел бы ставить конкретную задачу на предстоящий сезон.

«Нам нужно продолжать улучшаться как команде, чтобы выйти на следующий уровень. Все мы знаем, что прогресс никогда не бывает линейным. Поэтому мы не будем декларировать какие-то либо цели в плане чисел. Мы концентрируемся на себе и прогрессе в множестве разных областей, что позволит нам стать конкурентоспособнее. Борьба на трассе обещает быть жёсткой, равно как и за её пределами в вопросах развития машины. Мы намерены стать частью этого плотного сражения», — сказал Фамен на пресс-конференции.

Напомним, по итогам минувшего сезона французская команда заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 120 очков.

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