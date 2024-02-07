«Он абсолютно новый». В «Альпин» охарактеризовали болид 2024 года

Технический директор «Альпин» Мэтт Харман заявил, что болид команды на сезон-2024 является абсолютно новым, а не развитием прошлогодней машины.

«В А524 очень много изменений. Мы выжали всё возможное из А523, так что А524 абсолютно новый с начала и до конца. Мы тщательно проанализировали ключевые аэродинамические концепции, к которым хотели прийти с этой машиной, чтобы получить больше свободы в вопросах аэродинамики и раскрыть истинный потенциал этих концепций. При работе с А523 мы обнаружили, что машина работает в очень узком диапазоне, есть очень специфические характеристики, при которых автомобиль оживал или наоборот. Поэтому с А524 мы нацелились на расширение этого рабочего окна, чтобы дать себе больше возможностей для раскрытия потенциала.

Мы полностью перепроектировали шасси, у нас новая система задней подвески, мы оптимизировали переднюю подвеску и интегрировали систему отведения теплого воздуха, которая даст нам возможность более эффективно работать на каждом этапе. Вдобавок к этому мы серьёзно поработали над тормозной системой, в особенности над управлением температурой тормозов, ведь можно извлечь дополнительную производительность при перемещения тепла через систему.

Конечно, на нынешних машинах многое зависит от днища, и мы избрали агрессивный подход по развитию этой области, чтобы охватить множество разных концепций и заявить о себе. Мы также поменяли переднее антикрыло и нос, чтобы управлять воздухом в передней части машины. Применив эти изменения, мы даём самим себе больше возможностей по прибавке в скорости в следующие два сезона", — рассказал Харман на пресс-конференции после презентации нового болида.