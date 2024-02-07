«Мерседес» объявил точное время и детали презентации нового болида

Команда Формулы-1 «Мерседес» опубликовала расписание презентации нового болида W15, которая состоится 14 февраля.
13:15 мск. Онлайн-презентация W15 c Тото Вольфом, Льисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом на официальном YouTube-канале команды.
13:30 мск. Заявления пилотов, вопросы руководству, презентация ключевых сотрудников, рассказ о технических характеристиках машины и презентация первых рендеров W15.
Расписание оставшихся презентаций команд Ф-1:
8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»);
12 февраля – «Астон Мартин»;
13 февраля – «Феррари»;
14 февраля – «Мерседес»;
14 февраля – «Макларен»;
15 февраля – «Ред Булл».
Ранее команда «Альпин» представила машину 2024 года, а также альтернативную ливрею для неё.