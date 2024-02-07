Мик Шумахер: я не особо думаю об освобождающемся месте в «Мерседесе»

Немецкий гонщик Мик Шумахер прокомментировал уход Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» и образовавшееся вакантное место в этой команде. В число возможных сменщиков Хэмилтона входит и перешедший в этом году в WEC 24-летний Шумахер, являющийся по совместительству резервным пилотом «Мерседеса».

«Я не особо думал на эту тему. Я очень доволен командой инженеров, которая меня окружает. Думаю, мы стали лучше понимать, что нам нужно как команде, так и мне как гонщику. Думаю, команда хорошо поняла особенности моего подхода к работе, сейчас у нас всё хорошо. Сейчас речь главным образом идёт о продолжении этого сотрудничества, сохранении нашего взаимодействия, чтобы хорошо провести год.

Мы здесь собрались на презентацию машины «Альпин», будем думать, что нас ждёт в ближайшем будущем», — сказал Шумахер на совместной презентации болида Формулы-1 и гиперкара «Альпин».

Неделю назад стало известно, что Льюис Хэмилтон с 2025 года будет выступать за «Феррари».