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Стали известны подробности прегеоворов между «Ред Булл» и Албоном

Стали известны подробности прегеоворов между «Ред Булл» и Албоном
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Стало известно, какое предложение сделала австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» британскому гонщику «Уильямса» Александру Албону.

Согласно сообщениям Motorsport-Total, «Ред Булл» действительно сделал предложение Албону, однако не за тем, чтобы сразу сделать его пилотом команды вместо Серхио Переса, начиная с сезона-2025. Австрийская команда хочет лишь получить опцион, своего рода право первого выбора, на услуги Албона.

Если Албон согласится на предложение, «Ред Булл» сможет решить, возвращать ли его в команду на три года в 2026 году. Команда заплатит хорошие деньги за этот опцион, однако сам Албон впадёт в прямую зависимость от решения команды.

Отметим, что Албон уже выступал за «Ред Булл», проведя за австрийский коллектив часть сезона-2019 и сезон-2020, по окончании которого был заменён на мексиканца Серхио Переса.

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