AutoBild: Эдриан Ньюи заверил «Ред Булл», что останется и в случае увольнения Хорнера

Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи заявил австрийской команде, что останется в ней в случае увольнения Кристиана Хорнера. Об этом сообщает издание AutoBild.

Ньюи и Хорнер находились в близких отношениях, однако, по данным немецкого издания, сейчас их отношения не такие тесные и знаменитый инженер не намерен ставить вопрос о разрыве контракта в случае ухода коллеги.

Напомним, о расследовании «Ред Булл» в отношении Хорнера стало известно 5 февраля. Сообщалось, что глава австрийской команды допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Позже стало известно, что речь идёт о девушке. Сам Кристиан все обвинения отвергает, настаивая на своей невиновности.

Ранее в австрийской команде Формулы-1 «Ред Булл» дали комментарий по поводу расследования в отношении руководителя команды Кристиана Хорнера.