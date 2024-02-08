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Окон — о новом болиде «Альпин»: мы можем столкнуться с проблемами в начале сезона

Окон — о новом болиде «Альпин»: мы можем столкнуться с проблемами в начале сезона
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал, что его команду может ожидать сложный старт в новом сезоне из-за больших изменений в новом болиде A524.

«Мы должны быть скромными. Очевидно, что у нас очень агрессивная концепция в новом болиде. Мы взяли новую машину и полностью изменили подход,. Можно сказать, мы максимизировали старую концепцию. Но в этом году речь идет о том, чтобы на ранней стадии понять, где именно мы находимся среди других команд.

Не имеет значения, где мы будем находиться в начале сезона, и есть сценарий, при котором могут возникнуть проблемы. Но я не могу дождаться момента, когда окажусь на трассе и, надеюсь, получу хорошие ощущения от управления машиной», — приводит слова Окона RaceFans.

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