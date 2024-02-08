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Стало известно точное время презентации «РБ»

Стало известно точное время презентации «РБ»
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Команда Формулы-1 «Виза Кэш Эпп РБ» (бывшая «Альфа Таури») анонсировала начало презентации болида 2024 года. По сообщению пресс-службы, команда представит новую машину 9 февраля в 9:15 по московскому времени. Церемония пройдёт в Лас-Вегасе, где начнётся по местному времени 22:15 ещё вечером в четверг, 8 февраля.

По итогам прошлого сезона «Альфа Таури» заняла восьмое место в таблице Кубка конструкторов, заработав 25 очков. Победителем стала австрийская команда «Ред Булл». Пилотами команды являются австралиец Даниэль Риккардо и японец Юки Цунода.

В новом сезоне календарь Формулы-1 включит в себя рекордные 24 Гран-при.

Ранее пресс-служба гоночного коллектива «Виза Кэш Эпп РБ» (бывшая «Альфа Таури») опубликовала тизер нового болида.

«РБ» представил тизер нового болида:

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