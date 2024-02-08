Никита Мазепин не примет участия в двух заключительных гонках Азиатской серии Ле-Ман

Российский гонщик Никита Мазепин, представляющий команду 99 Racing, не сможет принять участие в заключительных гонках Азиатской серии Ле-Ман. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата в социальных сетях.

Сообщается, что российский гонщик почувствовал недомогание сегодня ночью. В составе экипажа его заменит Фелипе Альбукерке.

На данный момент 99 Racing лидирует в зачёте LMP2.

Напомним, в ноябре прошлого года Никита официально объявил, что второй сезон подряд примет участие в Азиатской серии Ле-Ман. Вместе с Мазепиным за команду 99 Racing выступают Луи Делетраз и Ахмад Аль Харти.

Ранее Мазепин был пилотом Формулы-1, где представлял команду «Хаас». Гоночный коллектив из США расторг с ним контракт 5 марта 2022 года. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».