В «Хаасе» показали комбинезоны пилотов на сезон-2024

Команда Формулы-1 «Хаас» официально презентовала комбинезоны пилотов на сезон-2024.
Напомним, состав пилотов американской команды не изменился по сравнению с прошлым годом — за «Хаас» выступят Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен.
Ранее стало известно, что американский коллектив проведёт первый шейкдаун нового болида 11 февраля.
Также, напомним, в январе стало известно, что «Хаас» после 10 лет работы покинул итальянец Гюнтер Штайнер. На смену ему пришёл Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.
Расписание презентаций команд Ф-1
5 февраля – «Стейк»
7 февраля – «Альпин»
9 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»)
12 февраля – «Астон Мартин»
13 февраля – «Феррари»
14 февраля – «Мерседес»
14 февраля – «Макларен»
15 февраля – «Ред Булл»