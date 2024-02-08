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В «Хаасе» показали комбинезоны пилотов на сезон-2024

В «Хаасе» показали комбинезоны пилотов на сезон-2024
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Команда Формулы-1 «Хаас» официально презентовала комбинезоны пилотов на сезон-2024.

Напомним, состав пилотов американской команды не изменился по сравнению с прошлым годом — за «Хаас» выступят Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен.

Ранее стало известно, что американский коллектив проведёт первый шейкдаун нового болида 11 февраля.

Также, напомним, в январе стало известно, что «Хаас» после 10 лет работы покинул итальянец Гюнтер Штайнер. На смену ему пришёл Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.

Расписание презентаций команд Ф-1

5 февраля – «Стейк»
7 февраля – «Альпин»
9 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»)
12 февраля – «Астон Мартин»
13 февраля – «Феррари»
14 февраля – «Мерседес»
14 февраля – «Макларен»
15 февраля – «Ред Булл»

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