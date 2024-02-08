Легендарный британский автодром «Сильверстоун» будет принимать Гран-при Великобритании ещё 10 лет, как минимум до 2034 года. Об этом заявил Питер Дигби, председатель Британского клуба автогонщиков, владеющего автодромом.

«Я рад, что мы добились продления на 10 лет контракта с Формулой-1. Это соглашение обеспечит прочную основу для дальнейшего развития автодрома, поскольку мы продолжаем улучшать трассу и оборудовать её под круглогодичную арену для автоспорта и отдыха. В пелотоне Формулы-1 2024 года будут девять полноправных и почетных членов BRDC, и успехи Льюиса Хэмилтона, Ландо Норриса, Джорджа Расселла и Алекса Албона подтверждают важность нашей постоянной поддержки молодых пилотов», — приводит заявление Питера Дигби сайт Британского клуба автогонщиков.

Первый в истории Гран-при Формулы-1 был проведён в 1950 году именно в Сильверстоуне.