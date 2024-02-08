Тюнинг-ателье представило агрессивный обвес для Ferrari. Он вдохновлён болидами Формулы-1

Ателье Zacoe Performance представило свой новый проект — агрессивный бодикит для Ferrari 296 GTB. Проект получил название GTZ — Grand Turismo от Zacoe — и представляет собой кузовные панели, придающие суперкару ещё более агрессивный облик.

Ferrari 296 GTB с бодикитом GTZ от Zacoe Фото: Zacoe

Модификации включают в себя переработанную заднюю часть, а также дополнительный сплиттер в передней части. От него в стороны уходят закрылки, которые, по словам создателей, были вдохновлены машинами Формулы-1 и отчасти повторяют форму торцевой пластины переднего антикрыла. Стоимость бодикита не раскрывается.

Ferrari 296 GTB с бодикитом GTZ от Zacoe Фото: Zacoe

Отметим, что Ferrari 296 GTB была представлена в 2021 году, а с 2022-го её спортивные версии выступают в гонках на выносливость и соревнованиях GT. Кроме того, у этой машины есть специальная версия Assetto Fiorano, созданная в честь дубля Михаэля Шумахера и Рубенса Баррикелло на Гран-при Венгрии Ф-1 2004 года, а игрушечная модель этой машины от Amalgam стоит почти $ 20 тыс.