Мик Шумахер признался, что испытал клаустрофобию в закрытом кокпите

Немецкий гонщик команды «Альпин» в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) Мик Шумахер признался, что сперва испытал приступ клаустрофобии в закрытом кокпите машины A424. Тем не менее 24-летний пилот с нетерпением ждёт начала сезона, где он будет выступать в категории гиперкаров в экипаже с Николя Лапьером и Матьё Ваксивьером.

«Ни для кого не секрет, что я никогда не ездил в закрытых болидах и с такой плотной стартовой решеткой. Самой большой проблемой, вероятно, будет работа в трафике. Но я с нетерпением жду возможности получить такой опыт и повысить свои навыки.

После Формулы-1 я обладаю опытом и знаниями, которых нет у других гонщиков, и я уверен, что они будут полезны для команды. С другой стороны, у других гонщиков другие опыт и знания, другой подход, так что я могу чему-то поучиться у них. Наши обсуждения во время тестов были чрезвычайно интересными.

Были неожиданные проблемы. Признаюсь, поначалу, закрытый кокпит вызывал у меня некоторую клаустрофобию, но я быстро адаптировался. И, конечно, это очень тяжёлая машина по сравнению с болидами, на которых я вырос как гонщик. Их приходится пилотировать по-другому. Но в некотором смысле она напоминает мне машину Формулы-2, на которой я гонялся, и я уверен, что получу большое удовольствие от управления «Альпин A424». Это очень крутая и мощная машина», — приводит слова Шумахера официальный сайт гонки «24 часа Ле-Мана».