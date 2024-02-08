«В «Ред Булл» или в «Мерседесе» он может сломаться». Бывший пилот Ф1 – об Албоне

Бывший гонщик Формулы-1, выступавший с 2005 по 2007 гг. за команды «Минарди» и «Спайкер», Кристиан Альберс считает, что Алексу Албону не стоит переходить из «Уильямса» в другую команду, так как в нынешнем коллективе Албон не подвергается прессингу, чего не будет в более сильной команде.

«Я думаю, «Уильямс» идеально подходит Албону. Он комфортно чувствует себя в этой команде и не подвергается прессингу. В «Ред Булл» будет по-другому, и не факт, что Алекс опять не сломается. То же самое касается и «Мерседеса». Для выступления за топ-команду Алексу не хватает агрессивности.

Вспомните историю с Ником де Врисом. Он отлично проявил себя в дебюте за «Уильямс», затем стал основным пилотом «Альфа Таури», но провалил сезон. Такое может быть и с Албоном», – заявил Кристиан Альберс в подкасте De Telegraaf.

Ранее появились сообщения, что «Ред Булл» предложил Албону трёхлетний контракт.