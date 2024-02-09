Представлена самая мощная Pagani в истории. Это 900-сильный гиперкар с открытым верхом

Компания Pagani Automobili представила самый мощный автомобиль в своей истории — это 900-сильный трековый гиперкар Huayra R Evo с открытым верхом. Машина станет частью эксклюзивной программы Arte in Pista, клиенты которой смогут опробовать автомобиль на лучших гоночных трассах мира при поддержке инженеров и аналитиков данных.

Pagani Huayra R Evo Фото: Pagani

Под капотом у новинки тот же 6-литровый двигатель V12, что и у базовой Pagani Huayra, однако у версии R Evo перекалиброванный агрегат, который выдаёт 900 лошадиных сил. Для сравнения, на представленном в ноябре 2023 года Imola Roadster на базе Huayra этот двигатель развивает 850 л. с.

Pagani Huayra R Evo Фото: Pagani

В Pagani отмечают, что вдохновением для создания этой машины послужили гонки IndyCar, которые проходят на болидах с открытым верхом, но защищённым непробиваемым стеклом. Предполагается, что за рулём Huayra R Evo водитель будет получать схожий опыт. Скоростные характеристики новинки не сообщаются, однако в Pagani уверяют, что R Evo способна ехать на уровне прототипов LMP2.

Pagani Huayra R Evo Фото: Pagani

Также добавим, что новинка получила на 21% более эффективную аэродинамику. Так, на скорости 320 км/ч Pagani Huayra R Evo генерирует больше прижиной силы, чем весит сама. «Управление этой машиной расширит опыт наших клиентов намного дальше, чем их самые смелые мечты», — сообщил основатель компании Горацио Пагани.