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Источники BBC Sport считают, что Хорнер не удержится на посту в «Ред Булл»

Источники BBC Sport считают, что Хорнер не удержится на посту в «Ред Булл»
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Бессменный руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер вряд ли сумеет удержаться на своём посту в австрийской команде. Так считают источники BBC Sport.

Кристиан Хорнер стал руководителем команды «Ред Булл» в 2005 году, с момента начала её существования. Теперь в пятницу 50-летний Хорнер должен будет допрошен независимым юристом по поводу жалобы одной из сотрудниц «Ред Булл» на ненадлежащее и контролирующее поведение её руководителя.

В концерне Red Bull Gmbh, владеющем командой, заявили в понедельник, что воспринимают обвинения против Хорнера «чрезвычайно серьезно».

Как сообщает BBC Sport, многие их инсайдеры ожидают, что Кристиан Хорнер, несмотря на своё влияние как внутри команды, так и в Формуле-1 в целом, не сможет сохранить свою должность.

Если Хорнера уволят, или он уволится сам, источники сообщают, что его заменит ответственный в Red Bull Gmbh за программу в Формуле-1 Оливер Минцлафф.

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