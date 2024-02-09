В Xiaomi показали интерьер своего первого электромобиля. У него очень много кнопок

Компания Xiaomi опубликовала фотографии салона своего первого электромобиля SU7. В первую очередь обращает на себя внимание количество кнопок на руле, приборной и других панелях.

Отмечается, что интерфейс и расположение кнопок интуитивно понятны водителю и пассажиру, а само по себе взаимодействие автомобиля с владельцем исполнено таким образом, чтобы создать эмоциональную связь.

Салон Xiaomi SU7 Фото: Xiaomi

Автомобиль Xiaomi SU7 был официально представлен в последние дни декабря 2023 года. Электрокар будет доступен в двух версиях — базовой SU7 и SU7 Pro, которая получит полный привод и время разгона до 100 км/ч за 2,78 секунды. Максимальная скорость Xiaomi SU7 Pro будет ограничена на уровне 265 км/ч, а базовая версия сможет развивать скорости до 210 км/ч.

Отметим, что Xiaomi SU7 уже попал в своё первое ДТП, однако причиной аварии стало отсутствие зимней резины на заснеженной дороге.