Источник: заместитель Ньюи Пьер Ваше может перейти в «Феррари»

«Ред Булл» может потерять одного из ведущих сотрудников, утверждает BBC со ссылкой на некоторые источники в паддоке Формулы-1. По неподтвержденной информации, технический директор команды Пьер Ваше в скором времени может перебраться в Италию для работы в «Феррари». Ваше является второй по значимости после Ньюи фигурой в техническом отделе австрийской команды.

Другой слух состоит в том, что спортивный директор Джонатан Уитли рассчитывает занять место Кристиана Хорнера в случае его увольнения из-за обвинений в контролирующем поведении. Однако в материнской компании Red Bull, похоже, отдают предпочтение не имеющему опыта работы в Формуле-1 Оливеру Минцлаффу. Если это произойдёт, Уитли тоже может искать варианты трудоустройства.