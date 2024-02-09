Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Источник: заместитель Ньюи Пьер Ваше может перейти в «Феррари»

Источник: заместитель Ньюи Пьер Ваше может перейти в «Феррари»
Комментарии

«Ред Булл» может потерять одного из ведущих сотрудников, утверждает BBC со ссылкой на некоторые источники в паддоке Формулы-1. По неподтвержденной информации, технический директор команды Пьер Ваше в скором времени может перебраться в Италию для работы в «Феррари». Ваше является второй по значимости после Ньюи фигурой в техническом отделе австрийской команды.

Другой слух состоит в том, что спортивный директор Джонатан Уитли рассчитывает занять место Кристиана Хорнера в случае его увольнения из-за обвинений в контролирующем поведении. Однако в материнской компании Red Bull, похоже, отдают предпочтение не имеющему опыта работы в Формуле-1 Оливеру Минцлаффу. Если это произойдёт, Уитли тоже может искать варианты трудоустройства.

Материалы по теме
AutoBild: Эдриан Ньюи заверил «Ред Булл», что останется и в случае увольнения Хорнера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android