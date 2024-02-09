В «РБ» ответили на критику нового названия команды

Генеральный директор «Виза Кэш Эпп РБ» Питер Байер ответил на критику нового названия команды

«Глава спонсорского отдела Visa Андреа Фэйрчалд сказал, что это немного запутанное название. Но на самом деле мы ещё с начала прошлого года говорили, что будем становиться ближе к семье «Ред Булл». Мы хотели снова выделить быка и «РБ». В семье «Ред Булл» есть «Летающие Быки» — коллекция самолетов Матешица.

Потом кто-то в компании сказал: «Почему бы нам не назвать этих ребят «Рэйсинг Буллз», чтобы они могли выделяться своей индивидуальностью, когда сменятся спонсоры». Нам пришлось полностью изменить название команды, каждую мелочь, включая налоговую декларацию. Это было довольно сложно.

Новое название хорошо вписывается в семью, и «РБ» действительно символизирует бренд Red Bull. Совместить все части имени было большой проблемой, потому что Visa — один из крупнейших брендов в мире, а Cash App — один из самых впечатляющих брендов в финансовом секторе, особенно в США, и они обе хотели сотрудничать с нами.

Мы сделали название «Виза Кэш Эпп РБ». И я не слышу, чтобы критиковали «Астон Мартин» за название «Астон Мартин Арамко Когницант Формула 1 Тим», или чтобы так же говорили о «Манигрэм Хаас». Нам просто нужно быть реалистами и сосредоточиться на содержании. А машина у нас действительно красивая и быстрая», — приводит слова Байера RacingNews365.