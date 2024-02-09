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Перед приходом Хэмилтона «Феррари» расширила сотрудничество с производителем энергетиков

Перед приходом Хэмилтона «Феррари» расширила сотрудничество с производителем энергетиков
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Команда «Феррари» объявила о расширении сотрудничества с производителем энергетических напитков Celsius.

«Скудерия «Феррари» рада объявить о продлении и расширении своего партнёрства с Celsius Holdings, Inc., производителем ведущего мирового энергетического напитка Celsius. Эта компания теперь является глобальным партнёром команды Формулы-1.

Celsius будет заряжать «Феррари» энергией на трассе и в Маранелло своим напитком, приготовленным без сахара из ингредиентов премиум-класса. Он создан, чтобы помочь людям, которые хотят оставаться в хорошей форме, достичь своих целей и улучшить качество своей повседневной жизни. Болельщики «Феррари» смогут насладиться специальными мероприятиями, организуемыми Celsius как на гоночных трассах, так и за их пределами», — говорится в заявлении директора по доходам от гонок Лоренцо Джорджетти на сайте «Феррари».

Ранее «Феррари» подписала контракт с семикратным чемпионом Формулы 1 Льюисом Хэмилтоном, он будет выступать за итальянскую команду с 2025 года.

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Источник: заместитель Ньюи Пьер Ваше может перейти в «Феррари»
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