Экс-пилот Ф-1 Мика Сало: вероятно, жена спасла мне жизнь, у меня лопнул аппендицит

Бывший пилот Формулы-1 Мика Сало рассказал в своих социальных сетях, как попал в больницу, где ему сделали срочную хирургическую операцию. По словам Сало, если бы не его жена, он мог бы умереть.

«Мне сделали операцию по удалению аппендикса. У меня была сильная боль в животе, я думал, что она пройдёт сама собой. Жена с самого начала говорила мне отправиться в больницу, но я не слушал её. Через 24 часа она буквально заставила меня лечь в больницу и, вероятно, тем самым спасла мне жизнь.

Как оказалось, у меня лопнул аппендикс, мне провели немедленную операцию. Теперь я чувствую себя лучше. Жена вернулась в больницу после операции и принесла мне вкусную еду и домашние вещи, которые мне нравились. Анника, ещё раз спасибо тебе за всё, что ты для меня сделала. Я люблю тебя и очень сильно уважаю.

Также хочу поблагодарить всех медсестёр, врачей и персонал больницы, вы выполняете ценную и важную работу! Я уважаю вашу профессию. Это настоящая забота и любовь», — написал Мика Сало.