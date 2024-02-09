«Я хорошо знаю себе цену и уверен в своём будущем». Карлос Сайнс — об уходе из «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что он уверен в своём будущем после ухода из «Феррари» по окончании этого года.

«Да, это определённо не самые простые чувства, с которыми можно начинать сезон. Но как только я выеду на трассу в Бахрейне, единственное, что буду чувствовать – это желание ехать как можно быстрее, а также нацеленность на победу в чемпионате.

Не волнуйтесь, со мной всё в порядке. Я не подавлен. Я видел развитие ситуации изнутри и уже какое-то время знал об определённых вещах и вместе с командой готовился к переменам. Но сейчас я не хочу думать ни о чём другом, кроме как о предстоящем сезоне в составе «Феррари».

В целом я спокоен. Мы понимаем, что впереди важный сезон, мой последний в «Феррари», я хочу проявить себя как можно лучше.

Как гонщик я хорошо знаю себе цену, поэтому совершенно уверен в своём будущем. Впереди ещё будут хорошие времена. По ходу карьеры я всегда двигался только вперёд, прибавляя с каждым годом. В 2024 году мне исполнится 30 лет, но я чувствую себя как никогда здорово – я свеж, молод и мотивирован», – приводит слова Сайнса Sky Sports.

Испанец покинет «Феррари» по окончании сезона-2024, его место займет Льюис Хэмилтон.

Ранее сообщалось об интересе к Сайнсу со стороны «Ауди», но немецкая команда начнет выступления в Ф-1 только с 2026 года.