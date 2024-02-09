Журналист: расследование в отношении Хорнера не связано с борьбой за власть в команде

Журналист Sky Sports Крейг Слэйтер выразил мнение, что обвинения в неподобающем поведении, выдвинутые в адрес руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, не связаны с борьбой за власть внутри коллектива.

«Если вы зайдёте в интернет, вы увидите, что многие пишут об этом (о связи обвинений и борьбы за власть. — Прим. «Чемпионата»). Я думаю, что неправильно рассматривать эту ситуацию в таком ключе.

Краткая информация, которую я получил от Милтон-Кинса, заключается в том, что это не сражение между Зальцбургом и Милтон-Кинсом за контроль над этой гоночной командой. Помните, что это организация, основанная Дитрихом Матешицем, миллиардером, совладельцем компании по производству напитков. Он скончался несколько месяцев назад, и с тех пор Оливер Минцлафф, бывший исполнительный директор «РБ Лейпциг», руководит общими спортивными операциями.

Но мне объяснили это так: было бы слишком старомодно, если бы расследование, подобное этому, стало результатом борьбы за власть, происходящей в другом месте», — приводит слова Слэйтера Sky Sports.