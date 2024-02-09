Источник: первый допрос Хорнера продлился более 8 часов, глава «Ред Булл» отрицал вину

Сегодня, 9 февраля, руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер впервые предстал на допросе перед независимым юристом в Лондоне (Великобритания). Об этом сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, допрос продлился более восьми часов. Хорнер заявил юристу, что он «полностью» отрицает обвинения. Функционер настаивает на своей невиновности и хочет очистить собственное имя. Отмечается, что расследование в отношении Кристиана продолжается.

Напомним, главу «Ред Булл» Кристиана Хорнера обвиняют в неподобающем поведении. По предварительной информации, речь идет о жалобе со стороны одного из сотрудников команды на контролирующее поведение и текстовые сообщения агрессивного характера. По данным СМИ, Хорнер лишится своей должности в австрийской команде после завершения расследования.