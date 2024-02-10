Новый болид «Стейка» дебютировал на трассе в Барселоне

Команда Формулы-1 «Стейк» впервые провела шейкдаун своего нового болида C44, который будет использоваться в сезоне-2024.

В Сети появились фото нового болида команды с испытаний, которые прошли на трассе в Барселоне (Испания).

Фото: https://www.reddit.com/r/formula1/comments/1amtla5/kick_sauber_c44_on_track_in_barcelona_for_its/

Напомним, в 2024 году «Стейк» представят вице-чемпион мира 2019 и 2020 годов финн Валттери Боттас и китайский пилот Гуаньюй Чжоу. В минувшем сезоне команда, выступавшая под названием «Альфа Ромео», заняла девятое место в Кубке конструкторов. Боттас занял 15-е место в личном зачёте, набрав 10 очков. Чжоу стал 18-м с шестью очками.

Расписание оставшихся презентаций команд Формулы-1:

12 февраля – «Астон Мартин»;

13 февраля – «Феррари»;

14 февраля – «Мерседес»;

14 февраля – «Макларен»;

15 февраля – «Ред Булл».