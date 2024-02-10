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F1-Insider: Алонсо пытается позиционировать себя сменщиком Хэмилтона в «Мерседесе»

F1-Insider: Алонсо пытается позиционировать себя сменщиком Хэмилтона в «Мерседесе»
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Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо заинтересован в месте в «Мерседесе» в 2025 году и пытается позиционировать себя потенциальным сменщиком Льюиса Хэмилтона.

Как сообщает издание F1-Insider, Фернандо Алонсо внимательно следит за развитием ситуации в «Мерседесе», возникшей в результате контракта Льюиса Хэмилтона с «Феррари», куда он уйдёт по окончании предстоящего сезона. Фернандо уже пытается позиционировать себя кандидатом на место в немецкой команде.

Алонсо с большим интересом следит за активизацией на рынке пилотов. Тем более его менеджер Флавио Бриаторе имеет хорошие связи в паддоке. Однако в том же сообщении отмечается, что имени Алонсо возможно, ещё нет в шорт-листе Тото Вольфа, но, вероятно, очень скоро оно там будет.

Недавно в интервью Motorsport-Magazin Вольф сказал: «Я не исключал бы ничего, никого и никогда».

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