«Только титул, второе место меня не интересует». Шарль Леклер — о своей цели

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что его единственной целью является завоевание чемпионского титула и он радуется только победам.

«Победа в чемпионате – это моя единственная цель. Я радуюсь только победам, второе место не является моей целью. Но нужно быть реалистами и всегда стараться делать свою работу максимально хорошо. Мы все в команде хотим победить, но в прошлом году у «Ред Булл» было большое преимущество, поэтому сперва нам нужно максимально сократить отставание от них. Мы сделаем всё, чтобы бросить им вызов», — приводит слова Леклера Daily Mail.

В прошлом сезоне «Феррари» заняла третье место в командном зачёте, набрав на 400 с лишним очков меньше, чем «Ред Булл», а Леклер занял пятое место в личном зачёте.