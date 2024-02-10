Босс Ф-1 Доменикали проинспектировал ход реконструкции трассы в Монце

На автодроме Монцы идёт масштабная реконструкция. Трассу с инспекцией посетил босс Формулы-1 Стефано Доменикали.

«Эти работы представляют собой первый этап, необходимый для адаптации Монцы к современным стандартам Формулы-1», — приводит слова Доменикали formu1a.uno.

Работы по модернизации автодрома идут примерно месяц и, как ожидается, суммарно продлятся 140 дней. Уже снят старый слой асфальта, вместо которого будет уложен инновационный новый, с улучшенными характеристиками. Также запланированы установка новых поребриков, усовершенствование дренажной системы, позволяющей отводить большие объёмы воды, снос и реконструкция трёх существующих подземных переходов и строительство нового, который соединит дорогу Порта Ведано с Параболикой. Будет проведена реконструкция и главной подъездной дороги, а также созданы новые пешеходные дорожки.

Первой гонкой в Монце после окончания реконструкции станет Гран-При Италии, который пройдёт с 30 августа по 1 сентября.