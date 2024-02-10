Босс «Альпин» Фамен: мы говорили с нашими пилотами еще до истории с Хэмилтоном

Руководитель команды «Альпин» Бруно Фамен заявил, что команда из Энстоуна начала обсуждать будущее со своими пилотами еще до того, как Льюис Хэмилтон всколыхнул рынок пилотов своим решением о переходе в «Феррари» в 2025 году.

«Мы начали переговоры с нашими парнями, не дожидаясь объявления Хэмилтона о переходе в «Феррари». Мы постоянно общаемся с нашими гонщиками. Я очень доволен нашими отношениями, нашим общением и работой, которую они делают. Мы общались с ними до этой истории, будем общаться и после.

Честно говоря, все мы, конечно, следим за рынком пилотов. У нас также есть академия. Наша обязанность – знать, что происходит вокруг. Мы обсуждаем контракты, но соглашения пока нет. Наш приоритет сейчас это развитие машины и команды.

Мы уверены в наших гонщиках. Никакой срочности у нас нет. Они знают, что мы думаем о них, они также знают, как это работает в Формуле-1. Нет никакой двуличности. И именно поэтому нам важно регулярно и откровенно разговаривать друг с другом», — приводит слова Фамена Motorsport.

Эстебан Окон и Пьер Гасли входят в число пилотов, у которых еще нет контрактов на 2025 год.