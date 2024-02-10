Мик Шумахер: место Хэмилтона связано с большим давлением, но я ему подхожу

Резервный пилот «Мерседеса» немец Мик Шумахер считает, что достоин стать одним из претендентов на место семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.

«Очевидно, это место связано с большим давлением, но я чувствую, что подхожу ему. Хотя не мне принимать решение.

У меня есть шанс, но я не знаю, насколько он велик. Всё будет зависеть от выступлений. Надеюсь, я смогу зарекомендовать себя. Есть несколько людей, которые знают, насколько я хорош», — приводит слова Шумахера издание Sport.de.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», а в качестве его напарника выступит монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы британца в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.