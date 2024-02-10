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Мекис: на заре карьеры не мечтал быть руководителем команды

Мекис: на заре карьеры не мечтал быть руководителем команды
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Глава команды Формулы-1 «РБ» Лоран Мекис высказался о своём становлении в престижнейшей гоночной серии мира.

«Вы знаете, на заре карьеры я не мечтал быть руководителем команды. Поначалу я считал, что быть гоночным инженером это лучшая работа в мире. Вероятно, именно это было работой мечты. Однако затем вы встречаетесь с невероятными людьми, боссами, коллегами, и они предоставляют вам возможность развиваться и учиться.

И если вы оглянетесь назад, то задумаетесь о том числе людей, которые заставляли вас учиться, заставляли вас сознательно и бессознательно расти в течение всех этих лет. Это сфера деятельности людей, и нам повезло находиться среди людей такого уровня», — приводит слова Мекиса Racingnews365.

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