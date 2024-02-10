Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Феттель оставил пост директора Ассоциации гонщиков Ф-1

Феттель оставил пост директора Ассоциации гонщиков Ф-1
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель, завершивший карьеру по окончании сезона-2022, покинул пост одного из четырёх директоров Ассоциации гонщиков Формулы-1 (GPDA). Об этом сообщил председатель GPDA Алекс Вурц.

«Себастьян отказался от своей активной должности руководителя. Хотя он, очевидно, останется ключевой фигурой в GPDA и его истории», — приводит слова Вурца издание PlanetF1.

Себастьян Феттель, которому в июле исполнится 37 лет, считается одним из кандидатов на место в «Мерседесе», которое освободится в конце этого года после ухода семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари». По информации медиа, совокупные доходы британца вырастут до $ 100 млн в год.

Материалы по теме
Вольф ответил, может ли Феттель вернуться и заменить Хэмилтона в «Мерседесе»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android