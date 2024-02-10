Уиндзор предположил, что Ньюи завершит карьеру в случае ухода Хорнера

Авторитетный британский обозреватель Питер Уиндзор считает, что уход главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера рискует повлечь за собой и уход легендарного конструктора Эдриана Ньюи.

«Интересно обсудить, что произойдёт в «Ред Булл», если Кристиан потеряет работу, и его уволят. Европейские медиа говорят, что менеджмент останется с «Ред Булл». И мне, конечно же, интересно, что будет с Эдрианом Ньюи.

Он, вероятно, уже находится в том возрасте, когда может уйти. Думаю, он воспримет это как конец того времени, когда Кристиан был для него амортизатором, парнем, с которым легко ладить. Они на одной волне, и если Кристиан уйдёт, это, очевидно, будет плохо для Кристиана, но мне кажется, что это окажет влияние и на будущее Эдриана», — сказал Уиндзор в рамках выпуска на своём YouTube-канале.