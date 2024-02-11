Боттас – о своей кандидатуре в «Ауди»: надеюсь на хорошее будущее с прекрасным брендом

Пилот команды «Стейк» (бывшая «Альфа Ромео») финский ветеран Валттери Боттас заявил, что заинтересован в потенциальном сотрудничестве с концерном «Ауди», приход которого ожидается в 2026 году.

«Приоритетом является сохранение места. Для меня этот год контрактный, ещё ничего подтверждено, и для меня это отличная мотивация начать сезон хорошо и надеяться на хорошее будущее с прекрасным брендом», — приводит слова Боттаса Sky Sports.

Напомним, в минувшем сезоне «Альфа Ромео» заняла девятое место в Кубке конструкторов, опередив американский «Хаас». Китаец Гуаньюй Чжоу занял 18-е место в личном зачёте. Боттас завершил чемпионат на 15-й строчке.

Ранее стал известен полный список пилотов, за которыми следят в «Ауди».