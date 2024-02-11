Юки Цунода: я готов к сезону лучше, чем когда-либо. Хочу регулярно набирать очки

Японский пилот «Виза Кэш Эпп РБ» Юки Цунода выразил мнение, что у команды хорошие перспективы в ближайшем будущем.

«Это захватывающий новый этап для команды, многое меняется. У нас новый руководитель команды и новый генеральный директор. У них большие планы по развитию, и я рад быть частью этого.

Команда находится в процессе усиления. К нам приходят новые специалисты – люди с богатым опытом, они могут сильно помочь нам.

Мне нравятся все эти перемены. В 2024 году я хочу показать, чему я научился, каким гонщиком я могу быть. Мы стремимся к большему, чем просто попадание в десятку сильнейших. Я глубоко убеждён, что мы сделаем шаг вперёд.

Результаты последних лет не могут удовлетворять нас. У команды были трудные времена, особенно в первой половине сезона-2023, но сейчас мы очень хотим показать, что стали сильнее. В сезоне-2021 команда заняла шестое место в Кубке конструкторов – и мы хотим вернуться в район этих позиций.

Ожидания высоки, но потребуется время, чтобы все новые люди, несмотря на то что они профессионалы, смогли освоиться. Пока невозможно сказать, к чему всё это нас приведёт. Мы амбициозны, но нам нужно оставаться реалистами. Я физически и морально подготовлен к новому сезону лучше, чем когда-либо прежде. Я хочу регулярно набирать очки и быть немного спокойнее за рулём», – приводит слова Цуноды Speedweek.