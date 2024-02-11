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Новый болид «Хааса» дебютировал на трассе

Новый болид «Хааса» дебютировал на трассе
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Команда Формулы-1 «Хаас» впервые провела шейкдаун своего нового болида VF-24, который будет использоваться в сезоне-2024.

В Сети появилось видео с испытаний нового болида американского коллектива, которые прошли на трассе в Сильверстоуне (Великобритания). За рулём болида во время шейкдауна находился немецкий пилот Нико Хюлькенберг.

Напомним, в январе стало известно, что «Хаас» после 10 лет работы покинул итальянец Гюнтер Штайнер. На смену ему пришёл Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.

Аяо Комацу ранее рассказал, каким, согласно ожиданиям, будет новый автомобиль американского коллектива.

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Ранее прошла презентация, на которой «Хаас» представил дизайн нового болида. Подробности можно узнать в материале «Чемпионата».

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