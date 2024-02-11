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Бывший пилот Ф-1 раскрыл главную опасность для «Мерседеса» после анонса ухода Хэмилтона

Бывший пилот Ф-1 раскрыл главную опасность для «Мерседеса» после анонса ухода Хэмилтона
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион DTM Ханс-Йоахим Штук рассказал, какие сложности могут ожидать «Мерседес» из-за раннего анонса перехода Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Все прекрасно понимают, что чемпион перейдёт в состав «Феррари» в следующем сезоне и унесёт с собой туда все ценные секреты немецкой команды. Обычно о переходах объявляют в конце сезона, и это нормальная ситуация, при которой заранее составляется план постепенного отстранения уходящего пилота от актуальных задач и ценной информации, но как они смогут реализовать это сейчас, накануне старта чемпионата?» — приводит слова Штука Eurosport.de.

Напомним, недавно стало известно об уходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари» в 2025 году. Предстоящий сезон станет для него последним в составе «Мерседеса».

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