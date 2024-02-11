Tesla Cybertruck превратили в снегоход с гусеницами

Американский тюнер Дейв Спаркс превратил электропикап Tesla Cybertruck в гусеничный снегоход. Для этого проекта каждое из колёс электропикапа было заменено на гусеницу, и создатель автомобиля отмечает, что это его самое нелепое и восхитительное, что он когда-либо делал. Отметим, что ранее Спаркс переставлял на гусеницы Jeep Gladiator и школьный автобус.

Tesla Cybertruck на гусеницах Фото: Социальные сети Дейва Спаркса

Напомним, Tesla Cybertruck был официально представлен в ноябре прошлого года. У Cybertruck три комплектации — с одним, двумя и тремя электромоторами. В своей самой мощной версии — Cyberbeast — автомобиль развивает 100 км/ч за 2,6 секунды и способен разгоняться до 210 км/ч. Для сравнения: базовая версия Cybertruck не может ехать быстрее 180 км/ч, а «сотни» достигает лишь за 6,5 секунды.

Отметим, что за последние два месяца пользователи нашли несоответствия в заявлениях создателей автомобиля и реальными характеристиками Cybertruck. Так, запас хода электропикапа оказался меньше заявленного, а видео, в котором Cybertruck опережает Porsche, перевозя при этом на прицепе ещё один такой же, как выяснилось, тоже не совсем точен.