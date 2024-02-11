Чемпион Ф-1 — о переходе Хэмилтона: похоже, «Феррари» вновь становится конкурентоспособной

Чемпион Формулы-1 сезона-1996 британец Деймон Хилл порассуждал о причинах перехода соотечественника, семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари». Напомним, Хэмилтон присоединится к итальянскому коллективу перед стартом сезона-2025.

«В чём причина такого решения? Мы знаем, что привлекательность «Феррари» заключается в истории этого бренда. Но мне кажется, что это ещё не всё. Похоже, «Феррари» вновь становится конкурентоспособной, и есть свидетельства этому.

Команда начала собирать все компоненты воедино и постепенно стала видеть результаты своей работы. Если бы у меня был выбор между «Мерседесом», предлагающим всё то же самое, что и «Феррари», я бы перешёл в «Феррари» и попробовал бы что-то новое», — приводит слова Хилла Crash.net со ссылкой на подкаст Sky F1.