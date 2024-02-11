Ральф Шумахер сказал, почему Хэмилтон может уступить в конкуренции с Леклером

Бывший пилот Формулы-1 немец Ральф Шумахер считает, что Льюис Хэмилтон может не стать ведущим пилотом «Феррари» после перехода в 2025 году.

«Когда Хэмилтон попадёт в «Феррари», он попытается стать первым номером, но я считаю, что ему придётся за это побороться, потому что Шарль Леклер в команде уже давно. Ключевой момент заключается в том, что нужно пилоту. Льюису нужна стабильная машина, тогда как Шарль может гоняться на нестабильной. Ещё неизвестно, кто одержит верх.

2024 год будет тяжёлым для «Мерседеса». У них есть гонщик, способный бороться за титул, и поэтому с ним придётся делиться всем, но только до определённого момента, учитывая развитие машины. В команде, без сомнений, сосредоточатся на Джордже Расселле», — приводит слова Шумахера Sky Germany.