Эдди Джордан: не удивлюсь, если Расселл поборется за титул чемпиона мира

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан считает, что действующий пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл способен стать одним из претендентов на звание чемпиона мира.

«Как «Мерседесу» оказать Расселлу лучшую поддержку? Это вопрос сейчас. В правильных условиях он может бороться за мировой титул. Он многому научился у Льюиса, и он станет первым номером. И «Мерседес» будет полностью поддерживать его. Не удивлюсь, если Расселл окажется на вершине и поборется за титул чемпиона мира», — сказал Джордан в подкасте Formula For Success.

Напомним, по итогам минувшего сезона Расселл занял восьмое место в личном зачёте пилотов. Британец дважды поднимался на подиум и регулярно входил в первую пятёрку.