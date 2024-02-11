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«Хаас» подвёл итоги обкатки новой машины и показал её фото

«Хаас» подвёл итоги обкатки новой машины и показал её фото
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Американская команда Формулы-1 «Хаас» опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором подвела итоги обкатки нового болида.

«Хороший день для команды в Сильверстоуне.

Нико записал первые 200 км на счётчик во время первого шейдауна», — говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, состав пилотов американской команды не изменился по сравнению с прошлым годом — за «Хаас» выступят Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен.

В январе стало известно, что «Хаас» после 10 лет работы покинул итальянец Гюнтер Штайнер. На смену ему пришёл Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.

Ранее прошла презентация, на которой «Хаас» представил дизайн нового болида. Подробности можно узнать в материале «Чемпионата».

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