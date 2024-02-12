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О Ферстаппене покажут документальный фильм, есть дата выхода

О Ферстаппене покажут документальный фильм, есть дата выхода
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Стриминговая платформа Viaplay покажет новый документальный фильм о трёхкратном чемпионе мира и пилоте «Ред Булл» голландце Максе Ферстаппене, сообщает издание GPFans.

Премьера состоится в день презентации новой машины «Ред Булл», 15 февраля. В сериале, который будет называться «На отшибе» (от англ. Off the Beaten Track), расскажут об увлечениях Ферстаппена вне спорта, всего будет показано три серии по 30 минут.

«Работа над сериалом с Viaplay стала невероятным путешествием. В сериале показана сторона, которая часто остаётся незамеченной в моменты выступлений. В нём можно увидеть мою жизнь, любовь к автоспорту и людей, которые меня вдохновляют», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба его официального сайта.

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