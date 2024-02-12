Вольф высказался о негативных финансовых последствиях для «Мерседеса» с уходом Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о возможных финансовых рисках немецкой команды после ухода пилота Льюиса Хэмилтона. Британец покинет «Мерседес» после 2024 года и присоединится к «Феррари».

«Есть ли риски? Безусловно, ведь Льюис гораздо больше чем просто гонщик. Он глобальный феномен. С самого начала нам стало ясно, что после 2024 года нам будет чего-то не хватать. Но у такой команды, как «Мерседес», должна быть своя индивидуальность, и она всегда будет у нас в будущем. Мы надеемся стать частью карьеры многих молодых и успешных гонщиков», — сказал Вольф на канале CNBC Television в YouTube.

Ранее Ральф Шумахер высказал мнение, что Хэмилтон может не стать ведущим пилотом «Феррари» после перехода в 2025 году.