Дженсон Баттон обвиняется в мошенничестве после продажи Ford Bronco

Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон обвиняется в мошенничестве после продажи своего автомобиля. Об этом сообщает The Sun.

Сообщается, что британец указал неверные данные при совершении сделки. Экс-пилот Формулы-1 продал синий Ford Bronco 1970 года за £ 130 тыс., однако при продаже Баттон указал, что он был владельцем автомобиля на протяжении четырёх лет. Позже выяснилось, что машиной на самом деле владела его жена.

«Суть иска заключается в том, что на момент продажи автомобиль принадлежал не Баттону, как было заявлено, а его тогдашней девушке и произведённая оплата была значительно выше реальной стоимости машины, исходя из того, что она принадлежала Баттону. Мой клиент требует возврата денег», — сказал адвокат, выступающий от имени покупателя.