Пилоты «Астон Мартин» Алонсо и Стролл показали новые комбинезоны и шлемы

Гонщики британской команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл появились в новом комбинезоне и шлеме.

Ранее «Астон Мартин» провёл презентацию, где продемонстрировал автомобиль, на котором будет выступать в следующем сезоне «Королевских гонок».

Алонсо в прошлом сезоне Формулы-1 занял четвёртое место в общем зачёте пилотов, набрав 206 очков. Стролл в 2023 году был десятым. Канадец за время выступлений набрал 74 балла. «Астон Мартин» занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 280 очков. Трофей завоевал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл».

Ранее сообщалось, когда Алонсо может определиться со своим будущим в «Астон Мартин». У испанца сейчас двухлетний контракт с командой.