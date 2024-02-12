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Новый болид «Астон Мартин» дебютировал на трассе

Новый болид «Астон Мартин» дебютировал на трассе
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Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором сообщила о том, что новый болид коллектива дебютировал на трассе.

Новый болид «Астон Мартин» дебютировал на трассе:

Напомним, новый болид получил индекс AMR24.

В прошлом сезоне «Королевских гонок» «Астон Мартин» занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 280 очков. Трофей завоевал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». Состав пилотов британской команды в 2024 году будет таким же, как и в 2023-м: выступать за «Астон Мартин» будут испанец Фернандо Алонсо и канадец Лэнс Стролл.

Ранее презентации автомобилей проводили такие команды, как «Хаас», «Уильямс», «Стейк», «Альпин» и «РБ» (бывшая «Альфа Таури»). 13 февраля презентацию проведёт «Феррари».

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