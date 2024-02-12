The Race: Антонелли — план А для «Мерседеса», Алонсо — план Б

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» рассматривает 17-летнего пилота Андреа Кими Антонелли в качестве главного кандидата на роль пилота после ухода Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Вторым кандидатом является испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Об этом сообщает The Race.

Внутри команды есть ощущение, что Антонелли — это «новый Ферстаппен» и что Тото Вольф, упустив возможность подписать 16-летнего Макса, не хочет повторять ошибку. Если Антонелли покажет себя в Формуле-2 в этом сезоне так, как ожидается, есть очень большая вероятность, что он напрямую заменит Хэмилтона.

Напомним, Льюис Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года. За это время он успел завоевать с командой шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках». Ещё один трофей он выиграл с «Маклареном». В сезоне Формулы-1 2023 года пилот занял третье место в общем зачёте, набрав 234 очка.